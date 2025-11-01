Коми-пермяцкие легенды и сказы Бажова: выбрана тема главного ледового городка Перми. Фото
Всего по техзаданию предусмотрено 11 ледовых объектов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми тематика новогоднего ледового городка будет основана на произведениях Павла Бажова и фольклоре коми-пермяков. 31 октября объявили торги на определение организации-исполнителя проекта.
«Стартовая стоимость контракта составляет 19,6 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 18 ноября. Победитель торгов обязан завершить создание ледовых конструкций к 27 декабря. Все объекты должны быть оснащены подсветкой», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
В состав ледового комплекса войдут скульптурные группы, изображающие «Кудым-Оша», «Хозяйку Медной горы», персонажей сказок «Серая шейка» и «Серебряное копытце», а также декоративная панель с логотипом «Легенды пармы» и развлекательная зона с горками. Техническая документация предусматривает возведение 11 ледовых сооружений.
На данный момент ведется поиск подрядчика
Фото: Скриншот из техзадания на портале госзакупок
