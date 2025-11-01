Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Коми-пермяцкие легенды и сказы Бажова: выбрана тема главного ледового городка Перми. Фото

В Перми главный ледовый городок посвятят сказам Бажова и коми-пермяцким легендам
01 ноября 2025 в 11:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Всего по техзаданию предусмотрено 11 ледовых объектов

Всего по техзаданию предусмотрено 11 ледовых объектов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми тематика новогоднего ледового городка будет основана на произведениях Павла Бажова и фольклоре коми-пермяков. 31 октября объявили торги на определение организации-исполнителя проекта.

«Стартовая стоимость контракта составляет 19,6 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 18 ноября. Победитель торгов обязан завершить создание ледовых конструкций к 27 декабря. Все объекты должны быть оснащены подсветкой», — сказано в техзадании на портале госзакупок.

В состав ледового комплекса войдут скульптурные группы, изображающие «Кудым-Оша», «Хозяйку Медной горы», персонажей сказок «Серая шейка» и «Серебряное копытце», а также декоративная панель с логотипом «Легенды пармы» и развлекательная зона с горками. Техническая документация предусматривает возведение 11 ледовых сооружений.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

На данный момент ведется поиск подрядчика

Фото: Скриншот из техзадания на портале госзакупок

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал