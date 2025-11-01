Пермский зоопарк назвал стоимость билетов и режим работы в праздничные выходные

4 ноября билеты в зверинец обойдутся посетителям по цене выходного и нерабочего праздничного дня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк обнародовал режим работы в праздничную ноябрьскую неделю. 1, 2 и 4 ноября учреждение будет принимать посетителей.

«В понедельник, 3 ноября, зоопарк работать не будет в связи с проведением санитарного дня. При этом 1 ноября будет действовать стоимость билетов рабочего дня. В праздничный день — 4 ноября билеты в зверинец обойдутся посетителям по цене выходного и нерабочего праздничного дня. Льготы для многодетных семей, посетителей до 18 лет и обучающихся по очным программам также сохраняются», — отмечает учреждение в своем telegram-канале.

Также зоопарк опубликовал стоимость билетов, их можно посмотреть в карточках. Кроме того, учреждение запланировало обширную развлекательную программу. Так, 1 ноября в зоопарке пройдет тематический День лисы. 2 ноября назван Днем семьи с мастер-классами, показом документальных фильмов и селфи-марафоном. А в День народного единства гостей ждет программа «В единстве культур — сила народа» с арт-площадкой, творческой мастерской и концертом.

Зоопарк разместил программу событий на весь ноябрь Фото: Telegram-канал/Пермский зоопарк