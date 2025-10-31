В Кузбассе ввели важную льготу для бойцов СВО
В Кузбассе для участников СВО скорректировали требования к стажу работы по специальности
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Парламент Кузбасса поддержал инициативу губернатора региона Ильи Середюка о введении новых льгот для участников специальной военной операции. Депутаты скорректировали требования к стажу работы по специальности для замещения должностей муниципальной службы — теперь период участия в СВО будет учитываться при исчислении трудового стажа.
«В Парламенте Кузбасса поддержали инициативу Ильи Владимировича Середюка <...> Теперь при исчислении стажа будет учитываться период участия в специальной военной операции», — написал депутат Алексей Зеленин в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что по поручению главы государства Владимира Путина по всей стране сейчас ведется активная работа по созданию условий для трудоустройства военнослужащих ВС РФ на муниципальную службу.
Согласно принятым поправкам, требования к уровню образования для кандидатов на муниципальные должности останутся прежними. Для замещения высших должностей необходимо высшее образование и не менее двух лет трудового стажа, для главных должностей — высшее либо профессиональное образование и не менее года стажа. Изменения внесены в четвертую статью регионального закона «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы».
