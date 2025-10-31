В Кузбассе ввели важную льготу для бойцов СВО

В Кузбассе для участников СВО скорректировали требования к стажу работы по специальности Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Парламент Кузбасса поддержал инициативу губернатора региона Ильи Середюка о введении новых льгот для участников специальной военной операции. Депутаты скорректировали требования к стажу работы по специальности для замещения должностей муниципальной службы — теперь период участия в СВО будет учитываться при исчислении трудового стажа.

«В Парламенте Кузбасса поддержали инициативу Ильи Владимировича Середюка <...> Теперь при исчислении стажа будет учитываться период участия в специальной военной операции», — написал депутат Алексей Зеленин в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что по поручению главы государства Владимира Путина по всей стране сейчас ведется активная работа по созданию условий для трудоустройства военнослужащих ВС РФ на муниципальную службу.