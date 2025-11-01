Осужденному за коррупцию чиновнику из ЯНАО уменьшили срок

Суд снизил срок лишения свободы экс-директору «Ямалгосснаба» Константину Михайлицкому. По данным источников URA.RU, бывший руководитель подал апелляцию, в результате рассмотрения которой был изменен приговор, из-за чего срок сокращен с 12 до 8 лет.

Михайлицкий возглавлял фонд развития Нового Уренгоя, параллельно занимая должность генерального (2013-2015 годы), а потом исполнительного (до 2017 года) директора «Ямалгосснаба». Он был приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере трех миллионов рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за то, что проворачивал коррупционные схемы. Среди них — хищение 26 миллионов по средством заключения договоров на поставки через аффилированные предприятия и начисления зарплаты фиктивным сотрудникам.