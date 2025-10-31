Миллион рублей за выкидыш: подрядчик властей ЯНАО пытался лишить компенсации северянку

В ЯНАО девушка потеряла ребенка в ДТП по вине дорожников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ЯНАО у девушки произошел выкидыш в результате ДТП, в которое она и ее спутник, также получивший телесные повреждения попали из-за просадки дорожных плит. События произошли еще в 2020 году, но судебные тяжбы с «Пурдорстрой», который на тот момент по договору подряда с «Дирекцией дорожного хозяйства ЯНАО» (подвед окружных властей) отвечал за состояние дорог, завершились только в октябре.

«Решение Пуровского районного суда от 16 июня 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Апелляционное определение может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», — сообщается в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.

В ноябре 2020 года водитель Ford вез мужчину и женщину (имеют одинаковые фамилии) из поселка Пурпе в Тарко-Сале. В одном месте просели плиты автодороги и он не смог избежать наезда на данный дефект, вылетел на встречную полосу и врезался «ГАЗель». Оба пассажира получили тяжелые травмы, а у женщины произошел выкидыш и гибель плода. Погиб и водитель «ГАЗели».

В решении сообщается, что водитель Ford не имел технической возможности избежать наезда на дефект дорожного покрытия, а водитель «ГАЗели» никак не мог избежать столкновения, что установлено следственным отделом ОМВД «Пуровское» в 2021 году. На этом основании принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя Ford.

Дефект дорожного покрытия на месте ДТП в виде деформации по нормативным документам недопустимы, должны устраняться организацией, осуществляющей содержание дороги. За содержание дорог отвечала «Дирекция дорожного хозяйства» которая заключила договор подряда с АО «Ямалавтодор». В свою очередь, тот заключил договор субподряда по содержанию именно этого участка дороги с ООО «Пурдорстрой». Суд первой инстанции установил, что надлежащим ответчиком по делу является ООО «Пурдорстрой», поскольку именно оно непосредственно осуществляло работы по содержанию дороги, где произошло ДТП.

Из-за долгого лечения и восстановления в суд за компенсацией морального вреда пострадавшие обратились только в 2023 году. По результатам двух процессов, длившихся до июля текущего года, в пользу пострадавшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей, в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей, в пользу водителя Ford взысканы 1 626 085 рублей, из них 200 000 рублей компенсация морального вреда, а остальное — выплата за неподлежащий восстановлению автомобиль и судебные издержки.