Губернатор Шумков поручил отремонтировать школу и дороги после приема жителей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел личный прием граждан, в ходе которого поручил отремонтировать школу, дороги и мосты, а также рассмотреть вопросы водоснабжения и транспорта. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Проводим прием граждан. Ремонт школы, автодороги, мосты — сделаем. Маленькую Владиславу, согласно поступившей просьбе, отправим на Кремлевскую елку в декабре этого года. Артем Евгеньевич, как сирота, скоро получит свое жилье. Сейчас департамент имущества и администрация города делают для этого все возможное. А Эльвира Анатольевна из поселка Чистое поле-3 обратилась по вопросу подведения централизованного водоснабжения — я поддержал. Также поручил коллегам проработать вопросы щебенения дорог и продления автобусного маршрута до Чистого поля-3», — сообщил Шумков.