Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Губернатор Шумков поручил отремонтировать школу и дороги после приема жителей

31 октября 2025 в 17:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вадим Шумков провел прием граждан и пообещал решить вопросы жителей региона

Вадим Шумков провел прием граждан и пообещал решить вопросы жителей региона

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел личный прием граждан, в ходе которого поручил отремонтировать школу, дороги и мосты, а также рассмотреть вопросы водоснабжения и транспорта. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Проводим прием граждан. Ремонт школы, автодороги, мосты — сделаем. Маленькую Владиславу, согласно поступившей просьбе, отправим на Кремлевскую елку в декабре этого года. Артем Евгеньевич, как сирота, скоро получит свое жилье. Сейчас департамент имущества и администрация города делают для этого все возможное. А Эльвира Анатольевна из поселка Чистое поле-3 обратилась по вопросу подведения централизованного водоснабжения — я поддержал. Также поручил коллегам проработать вопросы щебенения дорог и продления автобусного маршрута до Чистого поля-3», — сообщил Шумков.

По словам губернатора, все вопросы, поднятые на приеме, уже находятся на контроле профильных ведомств. Он подчеркнул, что работа с обращениями жителей является одним из ключевых направлений региональной власти.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал