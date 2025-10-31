«Безобразное отношение к ребенку»: Тарасова отреагировала на решение по делу Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова призналась, что не ожидала иного исхода дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История дисквалификации Камилы Валиевой подходит к финалу. Уже в декабре 19-летняя фигуристка сможет вернуться на лед, если решит снова выйти в большой спорт. Суд в Швейцарии отказался пересматривать решение CAS, но Татьяна Тарасова не теряет надежды увидеть Камилу на соревнованиях, отмечает «РБК Спорт».

Когда Валиева может вернуться в большой спорт

Федеральный суд Швейцарии поставил точку в деле Камилы Валиевой, отказавшись пересматривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Таким образом, дисквалификация российской фигуристки остается в силе и завершится в декабре 2025 года.

Напомним, в январе 2024-го CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранил ее от соревнований на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Фигуристка лишилась ряда титулов — золота чемпионата Европы, наград чемпионатов России и этапов Гран-при. Командный результат сборной России на Олимпиаде в Пекине также был пересмотрен: вместо золота команда получила бронзу.

Реакция Татьяны Тарасовой на решение швейцарского суда по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не ожидала иного исхода дела. По ее мнению, рассчитывать на пересмотр решения было бессмысленно — люди, принявшие вердикт, не стали бы менять собственное решение.

«От людей, которые так несправедливо и безобразно поступили по отношению к ребенку, не нужно ждать справедливости и новых положительных решений», — отметила она в разговоре с РБК.

При этом Тарасова подчеркнула, что будет счастлива, если Камила все же вернется в спорт. По ее словам, эти годы стали тяжелым испытанием для всех, кто поддерживал спортсменку, но Валиева — особенная девушка, обладающая сильным характером. Если ей удастся преодолеть давление и снова выйти на лед, тренер готова радоваться ее возвращению.

Новая глава в карьере

О планах Камилы на возвращение в спорт ранее рассказывала Татьяна Навка. По ее словам, фигуристка намерена возобновить тренировки под руководством Светланы Соколовской в школе Навки. До начала скандала Валиева занималась у Этери Тутберидзе.

Перед тем как перейти в академию Татьяны Навки, российская фигуристка Камила Валиева попрощалась со своей бывшей наставницей Этери Тутберидзе. По данным источника, спортсменка вручила тренеру букет цветов.

В марте адвокаты спортсменки подали иск в Федеральный суд Швейцарии, утверждая, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло доказательства, которые могли бы изменить исход дела. В частности, речь шла об экспериментах швейцарского биохимика Марсьяля Сожи: его исследования предполагали, что запрещенное вещество — триметазидин — могло попасть в организм Валиевой случайно, через посуду, из которой пил ее дедушка. Однако эти данные суд не счел достаточными.

