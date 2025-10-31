Глава Макушинского округа (Курганская область) сложил полномочия по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Макушинского округа Курганской области Василий Пигачев покинул свой пост по собственному желанию. Соответствующее решение приняли депутаты думы округа на заседании 31 октября. Ранее отставку прогонзировали корреспонденты URA.RU. Об этом сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте».

«Досрочно освободить Главу Макушинского муниципального округа Василия Петровича Пигачева от исполнения обязанностей по собственному желанию с 31 октября 2025 года. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания», — говорится в группе мэрии муниципалитета. В ближайшее время в округе предстоит определить, кто временно будет исполнять обязанности руководителя территории до проведения выборов.