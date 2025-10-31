Отравившиеся шаурмой посетители отсудили деньги у владельца кафе в Кунгуре

Среди пострадавших — десятки посетителей заведения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отравившиеся шаурмой жители Кунгура (Пермский край) отсудили компенсацию у владельца местного кафе SHAURMA COSMOS Шухрата Имомова. Об этом сообщила пресс-служба Кунгурского районного суда.

«Решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда, с учетом тяжести причиненного вреда и затраченных денежных средств на лечение», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инстанция удовлетворила иск Роспотребнадзора, который требовал обязать Имомова компенсировать ущерб посетителям его заведения.

Точная сумма компенсации не была раскрыта. При этом первоначальный размер группового иска составлял 1,66 млн рублей.

