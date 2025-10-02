Евросоюз намеренно провоцирует вооруженное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, на переговорах обсуждаются заведомо милитаристские инициативы. Эти предложения свидетельствуют о стремлении представителей Брюсселя начать военный конфликт.
Глава венгерского правительства также уточнил, что на саммите ЕС в Копенгагене рассматривались вопросы предоставления Украине финансовой помощи за счет средств Евросоюза, ускорения процесса вступления страны в объединение посредством юридических механизмов, а также выделения финансирования на поставки вооружения Киеву. Что еще сказал Виктор Орбан за последние два дня — в материале URA.RU.
«Бой в клетке» на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии сообщил, что на предстоящем саммите Евросоюза в Копенгагене его ожидает «бой в клетке», поскольку руководители стран ЕС продолжают оказывать давление на Будапешт по украинскому вопросу. По словам Орбана, ряд европейских лидеров открыто заявляют о войне Евросоюза с Россией и оказывают давление на Венгрию с целью ускорения интеграции Украины в европейские структуры.
Орбан также подчеркнул, что вооруженный конфликт на украинской территории не является войной самой Венгрии, а вопрос о вступлении Украины в ЕС не может решаться без участия Будапешта. Глава венгерского правительства вновь отказался предоставлять финансовую поддержку Киеву при нынешнем составе украинского кабинета министров.
Третья мировая война
Помимо этого, Виктор Орбан выразил обеспокоенность возможностью начала Третьей мировой войны в случае, если одна из ведущих мировых держав совершит ошибку. По словам главы венгерского правительства, вероятность глобального военного конфликта сохраняется на высоком уровне, и любое неверное решение со стороны крупных государств может привести к катастрофическим последствиям.
«Третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав „допустит ошибку“», — сказал Орбан. Заявление прозвучало на фоне обострения международной обстановки.
Вступление Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии также выразил мнение, что предоставление Украине полного членства в Евросоюзе является чрезмерной мерой. По словам Орбана, более целесообразным шагом было бы подписание стратегического соглашения о сотрудничестве.
«Стратегическое соглашение — это хорошо. Членство — это слишком. Нам нужно только стратегическое соглашение», — подчеркнул Орбан в беседе с журналистами перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене.
Война из-за Украины
Кроме того, во второй день проведения саммита Виктор Орбан обвинил Брюссель в осознанных попытках эскалации вооруженного конфликта вокруг Украины. По мнению политика, Евросоюз активно продвигает инициативы, связанные с военной поддержкой Киева, включая финансирование поставок оружия и ускорение процесса вступления Украины в ЕС.
Венгерский премьер подчеркнул, что Евросоюз настаивает на продолжении финансирования военных поставок, что свидетельствует о целенаправленных действиях Брюсселя, ведущих к военному противостоянию. Орбан также выразил мнение, что в ближайшие месяцы риск эскалации войны будет только возрастать, и призвал к консолидации общества. Политик заверил, что Венгрия останется приверженной своей позиции, однако подчеркнул, что предстоящий период будет сопряжен с серьезными вызовами.
Отказ от энергоресурсов России
Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена отказываться от поставок энергоресурсов из России, учитывая особенности своего географического положения и привязанность к трубопроводным маршрутам. «Я не могу поменять географию. Мы государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России», — подчеркнул премьер Венгрии.
Незавидная участь Европы
Помимо прочего, венгерский политик отметил, что поддержка военного конфликта на территории Украины приведет Европу к значительным экономическим потерям. В результате будут сотни тысяч жертв, Европа понесет колоссальные финансовые издержки, а ее конкурентоспособность продолжит снижаться. Единственный выход — это переговорный процесс, а не дальнейшая эскалация, отметил Орбан. Его слова цитирует государственный секретарь по вопросам международных комм
Кроме того, премьер Венгрии подчеркнул, что ни одно государство Европы не обращалось к Украине с просьбой защищать их интересы с применением вооруженных средств. По мнению Орбана, украинская линия обороны не тождественна линии обороны Европы. Он также добавил, что украинские военные не ведут борьбу в интересах европейских стран.
Борьба с «российскими дронами»
Премьер-министр Венгрии также заявил, что иностранные беспилотные аппараты, обнаруженные в воздушном пространстве страны, будут уничтожаться. Отвечая на вопросы представителей СМИ о мерах, которые правительство намерено предпринять в случае появления якобы «российских дронов» над территорией Венгрии, Орбан подчеркнул, что их ожидает немедленное поражение.
