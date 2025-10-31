Эксперимент по адаптации мигрантов в России выявил ряд проблем
Для адаптации мигрантов в РФ работают специальные центры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прибывающие на территорию России мигранты не торопятся изучать русский язык, а также предоставлять полную информацию о себе. Об этом заявил руководитель центра адаптации мигрантов в Хабаровском крае Александр Ковалев.
«Он озвучил ряд проблем, которые стали общими для всех центров пилотных регионов. Среди них следующие: нет законодательно закрепленной обязанности по прохождению адаптационного курса, некоторые мигранты не заинтересованы в курсах по языку, а также не предоставляют полные персональные данные», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Ковалева.
Как отметил Ковалев, представители данной категории граждан испытывают опасения относительно возможного использования их персональной информации в противоправных схемах. Помимо этого, мигранты воздерживаются от участия в социологическом исследовании, проводимом Федеральным агентством по делам национальностей, по причине затрудненного понимания формулировок, содержащихся в вопросах и вариантах ответов.
Для мигрантов организован адаптационный курс, реализуемый ФАДНом. Программа включает в себя лекционные занятия, посвященные основам российского законодательства, нормам общественного поведения и специфике отдельных регионов страны. Руководитель ведомства Игорь Баринов в апреле текущего года сообщал о планах по внедрению данного курса в семидесяти субъектах Российской Федерации до завершения 2025 года.
