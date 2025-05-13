Мигрантов научат, как нужно вести себя в России

«Известия»: в России собираются по-новому интегрировать мигрантов в общество
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Трудовых мигрантов будут адаптировать к жизни в России
Трудовых мигрантов будут адаптировать к жизни в России Фото:

В ближайшие дни в пяти субъектах России начнут работу адаптационные центры для трудовых мигрантов. Об этом сообщают "Известия". 

"В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов", —  заявил "Известиям" глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. 

По его словам, проект поможет снизить напряжённость в регионах с высоким миграционным потоком. Первые центры для мигрантов откроются в Кемеровской и Челябинской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия) и в Хабаровском крае.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. А потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%. 

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В ближайшие дни в пяти субъектах России начнут работу адаптационные центры для трудовых мигрантов. Об этом сообщают "Известия".  "В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов", —  заявил "Известиям" глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.  По его словам, проект поможет снизить напряжённость в регионах с высоким миграционным потоком. Первые центры для мигрантов откроются в Кемеровской и Челябинской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия) и в Хабаровском крае. Согласно исследованию Высшей школы экономики, России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. А потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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