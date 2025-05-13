Мигрантов научат, как нужно вести себя в России

В ближайшие дни в пяти субъектах России начнут работу адаптационные центры для трудовых мигрантов. Об этом сообщают "Известия".
"В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов", — заявил "Известиям" глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
По его словам, проект поможет снизить напряжённость в регионах с высоким миграционным потоком. Первые центры для мигрантов откроются в Кемеровской и Челябинской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия) и в Хабаровском крае.
Согласно исследованию Высшей школы экономики, России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. А потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%.
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