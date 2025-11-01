Логотип РИА URA.RU
За ночь над Московской областью сбили шесть беспилотников

ПВО отразила атаку дронов в Московской области, уничтожено шесть БПЛА
01 ноября 2025 в 05:56
ПВО сбивает беспилотники в Московской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За ночь ВС РФ уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО перехвачены и сбиты шесть дронов в Московской области. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. 

