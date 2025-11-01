В Пензенской области ввели ограничения
В Пензенской области ввели план «Ковер»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». В целях безопасности граждан приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Над рядом районов области действует план „Ковер“. Введены временные ограничения на использование мобильного интернета, а также действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — пояснил глава региона в telegram-канале.
