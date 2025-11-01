Логотип РИА URA.RU
В Пензенской области ввели ограничения

В Пензенской области введены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер»
01 ноября 2025 в 05:08
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». В целях безопасности граждан приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области действует план „Ковер“. Введены временные ограничения на использование мобильного интернета, а также действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — пояснил глава региона в telegram-канале.

