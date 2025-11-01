Politico: оппозиция готовит обвинения против Зеленского
Зеленского обвиняют в неэффективных подходах к энергетической политике
Фото: Официальный сайт президента Украины
Представители оппозиционных сил Украины намерены предъявить президенту Владимиру Зеленскому обвинения в создании угрозы безопасности государству в связи с проблемами в энергетической сфере. Об этом стало известно из публикации издания Politico, которое ссылается на осведомленный источник.
«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины. Она [намерена] заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — пишет издание со ссылкой на источник.
В столице Украины и нескольких областях страны с 10 октября начались продолжительные веерные отключения электроснабжения, длящиеся по несколько часов. Официальные представители государства сообщили о нарушениях в работе энергетической инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства. Глава министерства энергетики постсоветского государства Светлана Гринчук охарактеризовала положение дел как крайне непростое. К 11 октября ситуацию удалось нормализовать, вместе с тем уже 13 октября возобновилось применение экстренных режимов ограничения подачи электричества.
