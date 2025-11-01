Politico: оппозиция готовит обвинения против Зеленского

Зеленского обвиняют в неэффективных подходах к энергетической политике Фото: Официальный сайт президента Украины

Представители оппозиционных сил Украины намерены предъявить президенту Владимиру Зеленскому обвинения в создании угрозы безопасности государству в связи с проблемами в энергетической сфере. Об этом стало известно из публикации издания Politico, которое ссылается на осведомленный источник.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины. Она [намерена] заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — пишет издание со ссылкой на источник.