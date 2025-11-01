Россиянам объяснили, как не нарваться на заниженную пенсию

Отдельное заявление станет доказательством, что заявление о своих правах было сделано в установленные сроки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Будущим пенсионерам, оформляя пенсию, необходимо подавать в Социальный фонд России отдельное заявление с просьбой указать, какие периоды стажа и суммы заработка учтены при расчете пенсии. Это станет доказательством, что заявление о своих правах было сделано в установленные сроки, рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Вместе с ним стоит подать в Социальный фонд России отдельное обращение с просьбой указать, какие периоды стажа и какие суммы заработка учтены при расчете, а также уточнить, какие документы можно предоставить дополнительно», — пояснил депутат «Парламентской газете». Говырин отметил, что данный процесс представляет собой не просто процедурное действие, а важный юридический этап: копия документа, заверенная подписью работника фонда, послужит подтверждением того, что пенсионер в установленные сроки реализовал свои законные права.

По словам Говырина, если позднее выяснится, что СФР не учел часть стажа или заработка, можно взыскать недоплаченное за весь период с момента назначения пенсии. Также судебная практика показывает: суды в таких ситуациях поддерживают пенсионеров, если фонд не разъяснил порядок подтверждения стажа и заработка. При наличии заявления с отметкой о приеме ответственность за ошибки ложится на Социальный фонд. Закон предусматривает, что невыплаченные по вине фонда суммы подлежат выплате без ограничений по срокам. Депутат подчеркнул, что простое заявление, поданное при оформлении, может защитить доход пенсионера на годы вперед.

