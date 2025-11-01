СМИ увидели шутку о Зеленском в хэллоуинском костюме Вэнса

Джей Вэнс высмеял самого себя на Хэллоуин Фото: фото с аккаунта Вэнса в соцсети X

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальной сети Х фотографию в хэллоуинском костюме, повторив образ из популярного мема о самом себе. Еще до президентских выборов Вэнс позиционировался в глазах американцев как недалекий человек, а после скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете негативное мнение о Вэнсе только укоренилось. В итоге политик решил это высмеять. Некоторые СМИ решили, что Вэнс высмеивает именно Зеленского, а не самого себя.

«Вы слышите крики?» — подписал Вэнс первую публикацию с мемом, а затем разместил собственное фото в парике. Образ отсылает к волне отфотошопленных изображений вице-президента, которые появились в интернете за две недели до выборов. Сторонники Демократической партии тогда высмеивали ближайшего соратника президента Дональда Трампа, искажая его внешность — увеличивали щеки, делая политика похожим на ребенка, а позже создавали все более абсурдные вариации. Американцы шутили, что из-за обилия измененных фотографий уже не могут вспомнить настоящую внешность Вэнса.

В комментариях к публикации Джей Ди пользователи также сравнили вице-президента с хоббитом Фродо из «Властелина колец» и Хагридом из «Гарри Поттера». Также вспомнили другой популярный мем с лысым Вэнсом, который якобы помешал норвежскому актеру Мадсу Миккельсену въехать в США. Новая волна шуток началась после появления официального портрета Вэнса в Белом доме и усилилась после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете — тогда противники республиканцев обвиняли вице-президента в «детском» поведении.

