Вулин: мир на пороге ядерной войны, а Третья мировая уже началась
Вулин призвал одуматься
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Третья мировая война началась в момент объединения Германии, а сейчас человечество оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — заявил бывший вице-премьер Сербии. По его словам, именно действия западных стран привели мир к критической точке, когда возникла реальная угроза применения ядерного оружия.
Вулин призвал к скорейшему достижению нового международного соглашения. Политик подчеркнул необходимость признания окончания однополярного мира и заключения договора, который обеспечит человечеству минимум 50 лет мирного существования без крупных военных конфликтов. Александр Вулин ранее занимал посты министра обороны и министра внутренних дел Сербии, а также вице-премьера страны.
