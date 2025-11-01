Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

В Германии призвали использовать методы Брандта в диалоге с Россией

01 ноября 2025 в 06:50
Для налаживая отношений с РФ нужно использовать опыт прошлых лет, считают в депутатском корпусе ФРГ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опыт бывшего немецкого канцлера Вилли Брандта может помочь в вопросе выстраивания двусторонних отношений с Россией. Такое предположение высказал представитель бундестага Маттиас Моосдорф.

«Современным немецким политикам следует взять пример с Вилли Брандта. Опыт экс-канцлера мог бы быть полезен и сегодня — особенно при поиске путей урегулирования кризиса на Украине», — заявил депутат в интервью «Известиям».

Брандт следовал концепции «изменений посредством сближения». Суть подхода заключалась в том, что для достижения трансформаций в Советском Союзе необходимо было развивать взаимный обмен через торговое сотрудничество, что в перспективе должно было привести к сближению позиций.

Высказывание Моосдорфа прозвучало на фоне обострившихся дискуссий о курсе европейской дипломатии. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после завершения своего мандата предлагала новый формат диалога по Украине, однако Польша и страны Балтии заблокировали эту инициативу, что, по ее мнению, косвенно способствовало началу СВО. Кремль поддержал позицию Меркель, охарактеризовав политику Варшавы и прибалтийских государств как препятствие для единой европейской внешней политики.

