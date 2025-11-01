Совладелец «Суперметалла» Васекин приговорен к пяти годам колонии

Суд поставил точку в деле о мошенничестве на 52 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Солнечногорский городской суд приговорил совладельца научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василия Васекина к пяти годам колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в обмане партнера и нарушении правил сдачи государству драгметаллов. Об этом сообщил его адвокат Олег Ильин.

«Солнечногорский городской суд огласил обвинительный приговор совладельцу научно-производственного комплекса „Суперметалл“ Василию Васекину и назначил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Заслуженный химик России признан виновным в обмане бизнес-партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд рублей», — сообщил «Ведомостям» адвокат осужденного Олег Ильин.

Вместе с Васекиным был осужден его подчиненный Сергей Перельман, получивший 3,5 года колонии и аналогичный штраф. По версии следствия, они продали бизнес-партнеру Алексею Братченко долю в компании за 52 млн рублей, но актив не передали. Защита утверждает, что деньги предназначались для инвестиций в другой проект, который не был запущен из-за начавшегося расследования. Второе обвинение касалось нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов по контрактам с иностранными компаниями. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 52 млн рублей. Адвокат осужденного уже подал апелляционную жалобу на приговор.

