Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Совладелец «Суперметалла» Васекин приговорен к пяти годам колонии

01 ноября 2025 в 06:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд поставил точку в деле о мошенничестве на 52 млн рублей

Суд поставил точку в деле о мошенничестве на 52 млн рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Солнечногорский городской суд приговорил совладельца научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василия Васекина к пяти годам колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в обмане партнера и нарушении правил сдачи государству драгметаллов. Об этом сообщил его адвокат Олег Ильин.

«Солнечногорский городской суд огласил обвинительный приговор совладельцу научно-производственного комплекса „Суперметалл“ Василию Васекину и назначил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Заслуженный химик России признан виновным в обмане бизнес-партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд рублей», — сообщил «Ведомостям» адвокат осужденного Олег Ильин.

Вместе с Васекиным был осужден его подчиненный Сергей Перельман, получивший 3,5 года колонии и аналогичный штраф. По версии следствия, они продали бизнес-партнеру Алексею Братченко долю в компании за 52 млн рублей, но актив не передали. Защита утверждает, что деньги предназначались для инвестиций в другой проект, который не был запущен из-за начавшегося расследования. Второе обвинение касалось нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов по контрактам с иностранными компаниями. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 52 млн рублей. Адвокат осужденного уже подал апелляционную жалобу на приговор.

Продолжение после рекламы

Приговор Солнечногорского суда Васекину продолжает серию судебных решений по делам о незаконном обороте драгоценных металлов. В октябре 2025 года Правобережный райсуд Магнитогорска также осудил двух старателей на четыре года колонии за незаконную добычу более 42 килограммов золота стоимостью свыше 414 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал