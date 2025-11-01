Как прошла юбилейная Премия «Золотой Граммофон»: новые номинации и самые дорогие статуэтки

Звезды эстрады отметили 30-летие «Золотого граммофона» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве с размахом прошла юбилейная, тридцатая церемония «Золотой граммофон», на которой чествовали главных звезд отечественной эстрады. Помимо вручения 24 наград, событие запомнилось яркими шоу, необычной футбольной номинацией и эксклюзивным дизайном драгоценных статуэток, созданных специально к юбилею. Подробности в материале URA.RU.

Лолита, Киркоров и Гагарина открыли конкурс

Филипп Киркоров открыл юбилейный концерт Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU





Задать тон всему вечеру выпала честь настоящим мэтрам отечественной сцены. Юбилейный концерт открыли народные артисты Филипп Киркоров и Юрий Антонов, а также яркие и всенародно любимые певицы Лолита и Полина Гагарина. Их выступление сразу создало атмосферу большого праздника. Впрочем, на этом парад звезд только начался: в течение двух дней на сцену выходили Леонид Агутин и Владимир Пресняков со своим бессмертным хитом «Аэропорты», Валерия с ностальгическими «Часиками», а также группы «Дискотека Авария», «Иванушки International» и многие другие, чьи песни знает и поет вся страна.

Кто стал ведущим

Пельш оказался в числе ведущих мероприятия Фото: Илья Московец © URA.RU





Организаторы премии решили не ограничиваться одной парой ведущих и подошли к выбору с идеей. Первый день церемонии вела «тяжелая артиллерия» в лице Филиппа Киркорова и Николая Баскова — дуэт, который давно стал классикой подобных мероприятий. А вот на второй день на сцене произошла настоящая «связь поколений»: эстафету приняли Валдис Пельш, который вел самый первый «Золотой граммофон» в далеком 1996 году, популярный радиоведущий Антон Юрьев и Регина Тодоренко, для которой этот опыт стал дебютом на легендарной премии.

Лауреаты премии

Денис Майданов забрал приз за лучшие песни 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU





Конечно, главная интрига вечера — кто же унесет домой заветные статуэтки? Всего награды получили 24 артиста. Лучшими песнями 2025 года, по версии «Русского радио», были признаны композиции Дениса Майданова, Ларисы Долиной, а также дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Среди лауреатов также оказались Дима Билан, Артур Пирожков, Дмитрий Маликов и другие звезды. Отдельно отметили и успешные дуэты: статуэтки получили Алсу и Ева Власова, Владимир Пресняков и Наталия Подольская. Некоторые артисты превратили свои выступления в настоящее шоу: Клава Кока эффектно играла на загоревшейся электрогитаре, а Сергей Лазарев дополнил свой номер огненными спецэффектами.

На юбилейном конкурсе появилась новая номинация

На «Золотом граммофоне» вручили награду за песню на стадионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Юбилей не обошелся без приятных сюрпризов. В этом году была учреждена специальная номинация — «Лучшее выступление на футбольном матче». Первой в истории ее обладательницей стала певица Татьяна Куртукова. Награду она получила за исполнение песни «Матушка-земля» перед матчем сборных России и Нигерии. Вручать необычный приз на сцену вышел легендарный футболист Александр Мостовой, который поблагодарил артистку за поддержку и поздравил с заслуженной победой.

Драгоценные статуэтки потребовали 100 часов ручной работы

Статуэтка украшена 240 сверкающими кристаллами Фото: Илья Московец © URA.RU



