Еще в трех российских аэропортах закрыли небо
Аэропорты Пензы, Самары и Саратова приостановили выполнение рейсов
01 ноября 2025 в 06:14
В трех аэропортах Приволжья ограничили полеты
Фото: Илья Московец © URA.RU
В трех аэропортах Приволжья введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты ПЕНЗА, САМАРА (Курумоч), САРАТОВ (Гагарин). Введенные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
