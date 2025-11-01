Логотип РИА URA.RU
Еще в трех российских аэропортах закрыли небо

Аэропорты Пензы, Самары и Саратова приостановили выполнение рейсов
01 ноября 2025 в 06:14
В трех аэропортах Приволжья ограничили полеты

Фото: Илья Московец © URA.RU

В трех аэропортах Приволжья введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты ПЕНЗА, САМАРА (Курумоч), САРАТОВ (Гагарин). Введенные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

