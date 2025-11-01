Ученый Гончаров: все сходится в версии о таинственном болиде в Москве

Пролетевший над Москвой объект был метеороидом естественного происхождения, считает эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пролетевший 27 октября над Москвой и соседними регионами яркий объект мог быть болидом. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров.

«Все сходится», — заявил Гончаров, комментируя РБК версию научного руководителя обсерваторий «Ка-Дар» и «Астроверты», создателя AstroAlert Станислава Короткого. По словам ученого из Пулковской обсерватории, версия о болиде «выглядит правильно».

Станислав Короткий ранее предложил два варианта происхождения яркого объекта. Первый — это космический мусор, то есть созданный человеком объект, который был запущен на орбиту вокруг Земли и затем упал обратно. Второй вариант — естественное космическое тело, болид.

