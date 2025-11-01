Логотип РИА URA.RU
Банки за премию будут возвращать россиянам часть украденных денег

01 ноября 2025 в 05:16
Банк, вернувший деньги, получит вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции

Фото: Илья Московец © URA.RU

Национальная система платежных карт (НСПК) внедрила с 1 ноября 2025 года систему межбанковского поощрения в рамках сервиса «Добрая воля». Через него банки на добровольной основе возвращают средства гражданам, пострадавшим от мошенников, и получать за это 5% от суммы перевода.

«С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) внедрила межбанковское поощрение в сервисе „Добрая воля“ — через него банки могут на добровольной основе возвращать средства гражданам, пострадавшим от мошенников. Теперь банк, вернувший деньги, сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 рублей за одну операцию», — пояснил представитель НСПК «Ведомостям».

Выплачивать это вознаграждение будет банк-отправитель, которому возвращены средства. При этом дополнительные комиссии в пользу НСПК взиматься не будут. В НСПК уверены, что введение вознаграждения расширит применение сервиса и повысит уровень защиты клиентов финансовых организаций.

Ранее ФНС начала более активно контролировать поступления на банковские карты граждан, рассматривая регулярные платежи как потенциальные доходы от деятельности и доначисляя налоги с пенями и штрафами в случае, если граждане не смогут подтвердить источник средств.  Также ФНС может запросить пояснения при подозрении на неучтенные доходы.

