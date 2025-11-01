«Известия»: один француз захватил почти весь порнобизнес в России

Монополизация рынка произошла после 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На данный момент самые крупные порностудии в России принадлежат гражданину Франции Стефану Мишелю Пако. До выхода на российский рынок он организовал в Европе масштабную сеть по производству фильмов для взрослых. Эти данные были раскрыты в США, где бизнесмена пытаются осудить за демонстрацию на его платформах недопустимого контента с малолетними.

«Значительную часть порноиндустрии в РФ контролируют французы — брат и сестра Стефан Мишель Пако и Дебора Малори Пако. Они владеют холдингом WGCZ, рассредоточенным по многим европейским странам. Весь бизнес (без учета личной собственности) оценивается в 600 млн евро», — выяснили «Известия».

До недавнего времени считалось, что крупные порностудии, работающие в России, являются независимыми структурами и выступают исключительно как подрядные организации для иностранных партнеров. Но опубликованные материалы дела свидетельствуют о другом.

Было установлено, что компании NRX и Teen Mega World (контролирует Пако) — это единственные постоянно функционирующие в РФ крупные порностудии. Остальная часть отрасли представлена преимущественно актерами-одиночками. Что касается других крупных игроков в сегменте, таких как Vixen, Gamma Entertainment и Aylo, то они действительно сотрудничают с российскими моделями, работающими в сфере контента для взрослых, однако съемочный процесс на территории нашей страны ими не ведется.

Ранее выяснилось, что в России и США по-разному относятся к просмотру и распространению порнографических материалов. Среди американцев порнографию назвали приемлемой 35% жителей, среди россиян — только 18%.