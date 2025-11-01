Институт Пушкина обозначил самое длинное слово в русском языке, в нем 55 букв

«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное „тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые“ — 55 букв», — сказал Катышев в беседе с РИА Новости. По его словам, это слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Представитель университета пояснил, что русский язык легко вбирает в себя сложные многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой. Согласно Книге рекордов Гиннесса, в 2003 году самым длинным словом было «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, а до этого — прилагательное «рентгеноэлектрокардиографического» в косвенном падеже. Катышев отметил, что такие слова употребляются нечасто, а чаще всего встречающиеся — союзы, предлоги и частицы. Ранее в России также выявили, какие слова в 2025 году чаще всего мелькали в интернете. Тогда пришли к выводу, что это: «патриотизм», «свага» и лабубу.