В Минобороны подчеркнули особую пользу для российской армии после освобождения Красногорского

Солдаты РФ продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское
01 ноября 2025 в 08:17
Российские военные продвинулись на несколько километров в Запорожской области

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские бойцы из группировки «Восток» продвинулись на несколько километров после освобождения Красногорского. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Подразделения группы „Восток“ продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах [после освобождения Красногорска]», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале. Сам освобожденный пункт находится в Запорожской области. Ведомство объявило об освобождении этого населенного пункта 30 октября.

Контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии из группировки «Восток». Военнослужащие завершили зачистку укрепленных позиций противника.

Продвижение российских войск в Запорожской области продолжается. Ранее бойцы «Востока» освободили населенный пункт Новогригоровка в этом же регионе. Также отмечается продвижение и на других направлениях, например, харьковском.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

