В Минобороны подчеркнули особую пользу для российской армии после освобождения Красногорского

Российские бойцы из группировки «Восток» продвинулись на несколько километров после освобождения Красногорского. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группы „Восток“ продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах [после освобождения Красногорска]», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале. Сам освобожденный пункт находится в Запорожской области. Ведомство объявило об освобождении этого населенного пункта 30 октября.

Контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии из группировки «Восток». Военнослужащие завершили зачистку укрепленных позиций противника.

