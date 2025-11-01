ВС РФ ударили по Яворовскому полигону
01 ноября 2025 в 08:08
Фото: © URA.RU
Российские войска нанесли удар по территории Яворовского полигона, расположенного на территории Украины. Так же уточнили, что удары пришлись, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
