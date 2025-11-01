«Они думали про развод»: новые версии пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых пропала больше месяца назад, о них до сих пор ничего неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пропавшую семью Усольцевых заметили в Новосибирске. Об этом рассказала местная жительница, которая якобы своими глазами видела супругов. В свою очередь подруга пропавшей женщины рассказала, что Ирина скрывала за картинкой счастливой семьи. По ее словам, в семье существовали проблемы, а Ирина и Сергей думали развестись.

Также в соцсетях и ряде СМИ развернулась бурная дискуссия и по другим вопросам. Внимание общественности привлекли два необычных факта: обнаруженный в доме блокнот с загадочной записью, а также активность главы семейства в одной из социальных сетей уже после того, как семья была объявлена пропавшей.

Кроме того, эксперты наперебой обсуждают действия взрослого сына Ирины от первого брака — Даниила Баталова. Мужчина дал несколько интервью, в которых довольно спокойно рассказал о пропаже родни. Некоторые специалисты призвали провести сеанс гипноза, чтобы вывести молодого человека на чистую воду.

Сергея, его жену Ирину, их дочь Арину и собаку породы корги разыскивают больше месяца. Их телефоны в последний раз были замечены возле горы Алат, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Наиболее загадочным обстоятельством данного происшествия является полное отсутствие каких-либо улик на протяжении всего времени активных поисков. Спасателям не удалось обнаружить ни фрагментов одежды, ни остатков кострища, ни единого предмета из походного снаряжения пропавших. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 1 ноября — в материале URA.RU.

Усольцевых якобы видели живыми

Людей, похожих на супругов Ирину и Сергея Усольцевых заметили в Новосибирске. При этом дочери с ними не было. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

В редакцию телепрограммы обратилась женщина, утверждающая, что встретила чету Усольцевых в Новосибирске. Согласно ее показаниям, супруги выглядели изможденными, но пятилетней дочери с ними не было. Однако данное сообщение не подкреплено какими-либо фото или видеоматериалами.

Найденная записка и онлайн отца в соцсети

Внимание общественности и некоторых СМИ привлекли несколько загадочных обстоятельств. Наибольший резонанс получили сведения о записной книжке, в которой предположительно была найдена необычная запись «чтобы уйти, надо вернуться...». Блокнот обнаружили в доме семейства.

Некоторые пользователи истолковали данное высказывание как косвенное указание на вероятность того, что пропажа человека могла носить преднамеренный характер и представлять собой единственно возможный вариант для начала новой жизни в ином географическом месте. Указанная гипотеза получила широкое распространение и стала предметом активных дискуссий в разнообразных онлайн-сообществах. Тем не менее, представители следственных органов предоставили официальные разъяснения относительно данного утверждения.

«В доме не нашли никаких записей или подозрительных предметов. Обстановка соответствовала обычной жизни семьи», — сказала официальный представитель Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Ее слова приводит «Царьград».

Также в одной из российских соцсетей заметили, что Сергей Усольцев якобы был онлайн уже после новостей о пропаже. В ведомстве и на это был дан разоблачающий ответ.

«Вход в социальную сеть мог быть выполнен с рабочего телефона другим человеком. Это не означает, что именно Сергей заходил на свою страницу», — сказала представитель регионального СК. Арбузова также добавила, что у Сергея было два телефона: рабочий и личный.

Сын Ирины дал показания под гипнозом

Сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил в настоящее время находится под пристальным вниманием общественности. Значительное число интернет-пользователей полагают, что молодой человек может располагать существенными сведениями, способными прояснить обстоятельства исчезновения его матери. В эфирах программ мужчина совершенно спокойно рассказывал о пропаже Ирины. В итоге ситуация достигла такой степени напряженности, что Даниил дал согласие на проведение сеанса с участием гипнотизера в эфире федеральной программы. Гипнолог Николай Захарченко погрузил его в гипнотическое состояние с целью получения ответов на наиболее важные вопросы.

Зрители на сеансе рассчитывали получить сенсационную информацию по делу. Однако специалист по гипнозу констатировал отсутствие результата. Находясь в состоянии транса, Даниил Баталов повторил, что ему ничего не известно о местонахождении матери, ее супруга и младшей сестры. При этом Захарченко отметил, что согласие сына Ирины на сеанс говорит о том, что мужчине нечего скрывать.

Однако эксперты подвергли сомнению саму процедуру гипноза. По мнению врача-психиатра и нарколога Василия Шурова, это могло быть сделано лишь в попытке нажиться на популярной нынче теме.

«Гипноз — это трансовое состояние, не все гипнабельны. Я думаю, это все просто хайп, сейчас через одного верят в это все. Эта методика ни одним судом не признается, поэтому это все — мура», — сказал Шуров в разговоре с aif.ru.

Он также отметил, что гипноз схож с методом детектора лжи. Поэтому ни один из судов не примет в качестве доказательств тот момент, что Даниил сказал под воздействием данной методики.

Подруга рассказала о тайной стороне семье Усольцевых

Подруга пропавшей Ирины Усольцевой по имени Мария поделилась своими наблюдениями относительно ситуации в семье женщины. По ее словам, супруги переживали сложный период в отношениях. Мария сообщила, что незадолго до того, как Усольцева исчезла, та намеревалась инициировать бракоразводный процесс.

Вместе с тем Ирина демонстрировала в социальных сетях образ безупречных семейных отношений, что было связано с ее профессиональной деятельностью — она работала психологом и помогала парам преодолевать кризисные моменты в браке. Вероятно, специалисту было неловко признаться в том, что при всей своей компетентности она не смогла сохранить собственную семью.

«Когда они думали про развод, разъезжались, пробовали как-то жить порознь, она мне тоже рассказывала про этот период. Они не то чтобы расходились полностью — просто они пробовали, смотрели, как будет складываться», — рассказала Мария в эфире программы «Пусть говорят».

По словам подруги, семья Усольцевых находилась в подвешенном состоянии на протяжении нескольких месяцев. Ирина проживала в Сосновоборске вместе с пятилетней дочерью, в то время как Сергей обосновался в загородном доме в Железногорске. Соседи также подтвердили, что глава семейства навещал домочадцев лишь дважды в неделю в течение продолжительного времени.

Однако, по словам подруги, супругам удалось сохранить семейные отношения. По ее утверждению, отправляясь в поход, они пребывали в хорошем расположении духа и не ругались.

Что случилось с семьей Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.