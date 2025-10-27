ВСУ потеряли более тысячи военнослужащих в Сумской области: карта СВО на 27 октября

ВСУ за сутки потеряли больше тысячи военнослужащих Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Контрнаступление ВСУ на сумском направлении завершилось неудачей. Штурмовые группы понесли существенные потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Атака прошла в последние сутки, когда подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку прорвать позиции российских военных.

Уточняется, что потери стали критическими для штурмовиков. Из-за контратаки российской армии до 80 процентов личного состава одной из украинских групп было выведено из строя. Ожесточенные бои продолжаются и на других направлениях. Так, на запорожском, северном и харьковском направлениях продолжаются наступление ВС РФ. Подробнее о продвижении российских войск — в материале URA.RU.

Легенда карты Фото: URA.RU

Запорожское направление

Российские подразделения продолжают постепенное наступление на запорожском направлении. Об этом сообщил telegram-канал «WarGonzo». Под селом Малая Токмачка отмечается продвижение вперед, в то время как в районах Приморска, Степногорска и Новоданиловки идут позиционные бои. Также под Новоданиловкой отмечаются позиционные столкновения.

Продолжение после рекламы

Херсонское направление

На херсонском направлении продолжаются интенсивные встречные бои и массированные удары с обеих сторон Днепра, пишет «WarGonzo». По данным ресурса, столкновения не прекращаются на протяжении последних суток, обе стороны задействуют артиллерию, беспилотники и тяжелую бронетехнику.

Покровское направление

ВС РФ закрепились в многоэтажных зданиях на юго-востоке Мирнограда, несмотря на попытки украинских войск взять эти позиции под контроль. Отмечается, что ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Украинские войска, несмотря на потери, предпринимают встречные атаки как непосредственно в многоэтажках на окраине, так и в близлежащем районе Кучеров Яра.

Харьковское направление

Группировка войск «Север» ведет активное наступление в районе Волчанска и на Хатненском участке, применяя тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». Об этом сообщает telegram-канал «Рыбарь». Также уточняется, что российские силы продвигаются к восточным окраинам Волчанска.

Северское направление

Российские военнослужащие продолжают наступление на северском направлении. Операция идет с одновременным движением подразделений с севера и юга, пишет «Рыбарь».

ВСУ потеряли больше тысячи человек за сутки

Из-за боевых действий за прошлые сутки ВСУ потеряли более 1 515 военнослужащих в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. Наибольшие потери войскам противника нанесла группировка «Центр».

Уточняется, что группировка «Север,» зафиксировала потери противника свыше 190 человек, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Южная» — более 240, «Восток» — до 300, «Днепр» — до 50. При этом указанные цифры отражают суммарные данные по всем видам потерь, включая убитых и раненых.

Танки Т-72Б3М уничтожили боевиков ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М 60-й мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные огневые точки и личный состав ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что разведкой были выявлены участки, на которых украинские формирования обустроили огневые позиции и временные места размещения.