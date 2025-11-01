FT: Трамп хочет надавить на РФ и КНР, поэтому он возобновил ядерные испытания

Дональд Трамп ранее решил возобновить испытания ядерного оружия Фото: Official White House / Shealah Craighead

Заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия являются поиском рычага давления на Китай и Россию. Такого мнения придерживаются британские журналисты из Financial Times.

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — пишет издание. Газета указывает, что американский президент «мало что сделал», чтобы развеять неопределенность относительно намерений администрации или обоснованности этого шага. Financial Times отмечает, что возвращение к ядерным испытаниям стало бы разворотом на 180 градусов для Трампа, который ранее подчеркивал важность переговоров о денуклеаризации с Россией и Китаем.

Исполнительный директор некоммерческой организации Arms Control Association Дэрил Кимбэлл ранее назвал позицию американского лидера в контексте ядерного оружия противоречивой и контрпродуктивной. Издание также указывает, что если испытания произойдут, подготовка к ним займет месяцы, а проводить их вероятнее всего будут на ядерном полигоне в Неваде, где они в последний раз происходили в 1992 году.

