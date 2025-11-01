Командование ВСУ почти полностью потеряли состав 71-й бригады и 225-го штурмового полка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военнослужащие понесли критические потери при проведении штурмовых операций в Сумской области. В итоге практически полностью уничтожена 71-я бригада и 225-й полк. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении командование ВСУ в „мясных штурмах“ практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.

Также собеседник агентства сообщил, что компенсация понесенных потерь осуществляется силами военнослужащих 68-го стрелкового батальона. Согласно поступившим данным, российским вооруженным силам удалось сформировать буферную зону на территории Сумской области, протяженность которой составляет от 8 до 12 километров.

