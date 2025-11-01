Логотип РИА URA.RU
Российские электромобили планируют укомплектовать пермскими зарядными станциями

В Перми разработали переносную зарядную станцию для электромобилей
01 ноября 2025 в 13:59
Зарядку можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крупные российские автопроизводители рассматривают возможность комплектации своих электромобилей переносной зарядной станцией пермского производства. Об этом в интервью URA.RU рассказал генеральный директор компании Maestro Александр Киселев.

«Мы разработали переносную зарядку, так называемый „кирпич“, которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Нашу зарядку рассматривают крупные российские автопроизводители для укомплектования своих электромобилей», — сообщил Киселев.

По словам гендиректора, таких устройств российского производства пока нет. Разработка соответствует нормам энергобезопасности и ГОСТам. Он отметил, что компания использовала технологии старших моделей зарядных станций, что позволило создать устройство быстро и недорого. Подробности вы сможете узнать из интервью Александра Киселева для URA.RU.

