Российские электромобили планируют укомплектовать пермскими зарядными станциями

Зарядку можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крупные российские автопроизводители рассматривают возможность комплектации своих электромобилей переносной зарядной станцией пермского производства. Об этом в интервью URA.RU рассказал генеральный директор компании Maestro Александр Киселев.

«Мы разработали переносную зарядку, так называемый „кирпич“, которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Нашу зарядку рассматривают крупные российские автопроизводители для укомплектования своих электромобилей», — сообщил Киселев.