Российские электромобили планируют укомплектовать пермскими зарядными станциями
Зарядку можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке (архивное фото)
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Крупные российские автопроизводители рассматривают возможность комплектации своих электромобилей переносной зарядной станцией пермского производства. Об этом в интервью URA.RU рассказал генеральный директор компании Maestro Александр Киселев.
«Мы разработали переносную зарядку, так называемый „кирпич“, которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Нашу зарядку рассматривают крупные российские автопроизводители для укомплектования своих электромобилей», — сообщил Киселев.
По словам гендиректора, таких устройств российского производства пока нет. Разработка соответствует нормам энергобезопасности и ГОСТам. Он отметил, что компания использовала технологии старших моделей зарядных станций, что позволило создать устройство быстро и недорого. Подробности вы сможете узнать из интервью Александра Киселева для URA.RU.
