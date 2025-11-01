Новый год в стиле рок-н-ролла предлагает встретить пермский Театр-Театр

Яркие наряды стиляг согреют зимними вечерами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский академический Театр-Театр раскрыл афишу на ближайшие месяцы. На большой сцене, где никак не начнется ожидаемый с осени ремонт, труппа продолжит выступления до 11 января 2026 года. 31 декабря и 2 января на сцене — популярный мюзикл «Винил» (12+).

«Наш 99-й сезон стартовал в ожидании капитального ремонта. Пока готовится рабочая документация, решаются важные вопросы и закупаются материалы, у нас есть возможность играть на большой сцене. Она работает до 11 января 2026 года», — рассказали в ТТ. Закончить старый и начать новый год артисты предлагают пермякам в стиле рок-н-ролла. По два показа мюзикла «Винил» (12+), заряженных музыкой стиляг, пройдут на большой сцене 31 декабря и 2 января.