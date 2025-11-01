Логотип РИА URA.RU
Экс-замглавы пермских приставов тратил свои деньги, чтобы разыскать должников

01 ноября 2025 в 14:02
Эдуард Петерс отдал службе в ведомстве 25 лет

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший заместитель руководителя главного управления службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю Эдуард Петерс тратил собственные деньги, чтобы разыскать должников. В преддверии профессионального праздника в пресс-службе ведомства рассказали о легендарном приставе, стоявшем у истоков создания ведомства в регионе,

«Эдуард Валерьевич Петерс ушел на заслуженный отдых. Свой путь в органах принудительного исполнения он начал в далеком 1999 году с должности младшего судебного пристава», — говорится в сообщении ГУФССП по Прикамью.

Петерс отдал службе в управлении четверть века. Он вспоминает, как на проведение исполнительских действий добирался за собственный счет на общественном транспорте. «Добираться до места проведения исполнительных действия приходилось и на общественном транспорте, и на „своих двоих“», — приводит пресс-служба ведомства слова Петерса. Ветеран пермского ГУ ФССП также поздравил своих коллег с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья и душевных сил.

Комментарии (1)
  • Гость
    01 ноября 2025 14:31
    Ой бедненький! На от он добирался. Прихвостень банков и мфо. Только граждан кошмарить могут. Фу. Противно
