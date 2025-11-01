Экс-замглавы пермских приставов тратил свои деньги, чтобы разыскать должников

Бывший заместитель руководителя главного управления службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю Эдуард Петерс тратил собственные деньги, чтобы разыскать должников. В преддверии профессионального праздника в пресс-службе ведомства рассказали о легендарном приставе, стоявшем у истоков создания ведомства в регионе,

«Эдуард Валерьевич Петерс ушел на заслуженный отдых. Свой путь в органах принудительного исполнения он начал в далеком 1999 году с должности младшего судебного пристава», — говорится в сообщении ГУФССП по Прикамью.

Петерс отдал службе в управлении четверть века. Он вспоминает, как на проведение исполнительских действий добирался за собственный счет на общественном транспорте. «Добираться до места проведения исполнительных действия приходилось и на общественном транспорте, и на „своих двоих“», — приводит пресс-служба ведомства слова Петерса. Ветеран пермского ГУ ФССП также поздравил своих коллег с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья и душевных сил.