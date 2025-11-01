Троллейбус №17 вышел 1 ноября в первый рейс после перерыва Фото: Пресс-служба «Челябинского троллейбуса» © URA.RU

В Челябинске с 1 ноября на маршрут вернулся популярный троллейбус №17, который следует от Молдавской до автовокзала «Центральный». В будни на линии будут работать 13 единиц транспорта, сообщил URA.RU руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» в Челябинске Илья Таболин.

«Команда проекта „Челябинский троллейбус“ начала транспортную работу на маршруте №17, выпуск машин осуществляется с площадки модернизированного депо №2. Работа маршрута была приостановлена в октябре 2024 года из-за изношенности старого подвижного состава. На линии работали всего четыре-шесть машин, а интервалы между рейсами достигали 40-50 минут. Теперь в будние дни на линии будет работать 13 новых троллейбусов „Синара“, а в выходные — 11», — сообщил URA.RU Таболин.

Протяженность маршрута составит 26 километров. Трасса пройдет по Комсомольской проспекту, улицам Братьев Кашириных, Труда, проспекту Ленина и Свободы. На маршруте предполагается работа 45 водителей, которые прошли профильное обучение и сдали экзамен в ГАИ, сообщили в пресс-службе «Челябинского троллейбуса». Маршрут также удалось запустить благодаря обновленной инфраструктуре — контактной сети и троллейбусного депо №2.

Маршрут №17 стал шестым в Челябинске городским троллейбусным маршрутом, который обслуживает новый подвижной состав — троллейбусы «Синара». Всего с запуском маршрута №17 на линию ежедневно будет выходить 81 троллейбус. Все машины сделаны в Челябинске на заводе городского электротранспорта «Синара — Городские Машины». Это современный полностью низкопольный транспорт, который оборудован эргономичными антивандальными креслами и системами для бесконтактной оплаты.

В будни на линии будут работать 13 машин Фото: Пресс-служба «Челябинского троллейбуса» © URA.RU