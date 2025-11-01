Челябинские туристы дважды опоздали на авиарейсы и обвинили в этом турагента

Опоздавшие на оба рейса туристы хотели наказать организатора и продавца тура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские туристы хотели наказать турагента за свое двойное опоздание на авиарейсы до Сочи и обратно. Как рассказал юрист Игорь Косицын, поначалу этот маневр удался, но Челябинский областной суд решение пересмотрел.

«Туристы умудрились опоздать на оба рейса: и туда, и обратно. И обвинили во всем турагента. Тракторозаводский райсуд пришел к выводу, что турагент ненадлежащим образом проинформировал туриста об изменениях времени вылета. Однако, взыскал с туроператора „Библио-глобус“ компенсацию, прописав вину турагента, и определив, что туроператор должен разбираться с турагентом в рамках отдельного спора», — рассказал представлявший в суде интересы турагента Косицын.

Поводом для иска стал отдых в Сочи, организованный через местное агентство семье Гребенщиковых из четырех человек. При бронировании время вылета из Челябинска изменилось, но туристы, получив новые билеты в мессенджере, не открыли их и ориентировались на устаревшие данные. Аналогичная ситуация произошла и с обратным рейсом из Сочи, который также был перенесен, а уведомление с новыми билетами осталось без внимания из-за конфликтной переписки с турагентом.

Продолжение после рекламы

«В этом случае имела место неосмотрительность самих туристов, а турагент осуществлял информирование надлежащим образом. Маршрутная квитанция является единственным официальным документом, устанавливающим условия перевозки, и ознакомление с ней — прямая обязанность туриста», — заявил Косицын.

Если бы решение районного суда осталось в силе, наказанный «Библио-глобус» мог бы предъявить регрессные требования к непосредственному исполнителю — челябинскому турагенту. С туроператора Тракторозаводский суд взыскал компенсацию за первый пропущенный рейс, частично удовлетворив требования Гребенщиковых.