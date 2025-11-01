Челябинский «Мечел» сменит совет директоров

«Мечел» готовится выкупать свои акции у несогласных с намечаемой сделкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский холдинг «Мечел» намерен сменить состав совета директоров и совершить крупную сделку, для чего потребовалось собрать акционеров на внеочередное собрание. Как следует из сообщения директора Департамента корпоративного управления и собственности (российские активы) Ольги Якуниной, собрание состоится 24 декабря.

«Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. Вопросы: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества, об избрании членов совета директоров, о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)», — заявила Якунина.

Форма проведения совместит очное заседание в Москве и заочное голосование, которое продлится до 21 декабря. Одобрение крупной сделки может дать акционерам право требовать выкупа ценных бумаг. Цену выкупа установили в размере 82,03 рубля за обыкновенную акцию и 79,25 рубля за привилегированную.

Котировки бумаг «Мечела» после объявления о готовящемся собрании сначала выросли, а затем снизились. С 10 сентября по 28 октября обыкновенные акции подешевели с 84,8 до 62,87 рубля, потеряв четверть цены. Однако после публикации сообщения о созыве акционеров частично отыграли падение до 67,5 рубля. К 1 ноября акция достигла цены 64,3 рубля.

Финансовые трудности холдинга стали предметом обсуждения на государственном уровне. Правительство рассматривает возможность введения моратория на банкротство металлургов, а компания уже получила отсрочку по налоговым платежам и банковским кредитам.