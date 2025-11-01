Челябинские синоптики подвели итоги погоды в октябре

Синоптики прогнозировали сухой и теплый октябрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Октябрь в Челябинской области оказался сухим и теплым, как ранее и прогнозировали метеорологи. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Октябрь был теплым, с дефицитом осадков. Средняя за месяц температура воздуха составила 2-5 градусов выше нуля, это в пределах или на один градус выше нормы», — уточнили синоптики.

В октябре наиболее высокие температурные показатели фиксировались 10, 16, 19-20, а также 27-31 числа, когда среднесуточные значения температуры воздуха были выше климатической нормы на 1-7 градусов и находились в диапазоне от трех до десяти градусов тепла. В первые десять дней месяца максимальные температурные отметки достигали 14-20 градусов, тогда как во второй и третьей декадах они составляли 8-14 градусов. Наиболее холодный период пришелся на 12-13 октября, когда среднесуточная температура воздуха варьировалась в пределах от трех градусов мороза до двух градусов тепла, что оказалось на 3-6 градусов ниже нормы. На протяжении месяца минимальные температурные показатели воздуха и поверхности почвы колебались в диапазоне от +4 до -4 градусов. Наиболее низкие ночные температуры были зарегистрированы 3, 21, 22, 25 и 26 октября, когда минимальные значения опускались до 5-11 градусов мороза.

Наиболее сильные дожди были зафиксированы во второй декаде октября, а также 30 и 31 числа месяца. По итогам октября максимальный объем осадков пришелся на западные районы области и составил от 27 до 47 миллиметров. В северной части региона данный показатель соответствовал 45-85% месячной нормы, тогда как в южных районах он достиг 105-175% нормы. На остальных территориях области суммарный объем выпавших осадков варьировался в пределах 7-23 миллиметров, что составило 25-70% от месячной нормы. При этом средний показатель относительной влажности воздуха находился в диапазоне 65-85%.