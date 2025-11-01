В Челябинской области за год снизилась цена аренды квартир на Новый год

Забронировать квартиру на новый год в городе можно за 6 400 рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ выгодных направлений для посуточной аренды жилья в новогодние праздники. За год цены на аренду жилья в городе снизились на 2% — до 6400 рублей в сутки. При этом выбор квартир увеличился на 24%, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Если в 2024 году снять жилье в Челябинской области на ночь можно было за 6600 рублей, то в этом году арендодатели согласны сдавать квартиры за 6400 рублей за ночь. В среднем челябинцы бронируют жилье на три ночи», — сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

Как отметили в пресс-службе, стоимость бронирования квартир на каникулы на 22% снизилась в Свердловской области (с 5100 до 4000 рублей за ночь), на 17% в Карачаево-Черкесии (с 11 800 до 9800 рублей), на 14% в Башкортостане (с 4900 до 4200 рублей), на 14% в Кировской области (с 3600 до 3100 рублей) и на 10% в Краснодарском крае (с 6700 до 6100 рублей).

