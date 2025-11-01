Металлургический районный суд Челябинска принял решение об аресте на два месяца неадекватного южноуральца, который накануне с мачете напал на свою бывшую супругу и ее нынешнего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

«По ходатайству следователя СК в отношении фигуранта, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2025 года», — уточнили в пресс-службе.

Кровавое нападение произошло накануне утром возле двери подъезда дома № 2В на улице Румянцева. Пара с ребенком высаживалась с вещами из автомобиля, когда на них напал бывший муж женщины. Сначала преступник порубил мачете своего соперника, а потом накинулся на бывшую жену, которая с криками пыталась скрыться в подъезде. Все это происходило на глазах малолетней дочери потерпевших, которая, к счастью, не пострадала. Дело на неадеквата завели по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Потерпевшие госпитализированы.