В Челябинске резко подешевели премиальные автомобили из Китая

В среднем цены на китайские авто снизились до 4,85 миллионов рублей

В Челябинске премиальные автомобили популярных марок в третьем по сравнению со вторым кварталом 2025 года подешевели на 5%. В среднем их цена снизилась до 4,85 млн рублей за машину, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«При этом некоторые автомобили в регионе стали еще доступнее. Автомобиль марки EXEED RX подешевел на 8,3% до 4,85 млн рублей, Tank 300 — на 5,1% до 4,65 млн рублей. Tank 500 сейчас в среднем стоит на 4,7% дешевле, чем в начале 2025 года, когда его стоимость достигала 6,8 млн рублей. Автомобиль марки EXEED LX подешевел на 3,4% до 2,99 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают эксперты, у жителей региона премиальные китайские автомобили пользуются высоким спросом. Наиболее востребованы автомобили EXEED и Tank. Что касается моделей, автомобилисты предпочитают EXEED RX, Tank 300, EXEED TXL, EXEED LX и Tank 500.

