Челябинец откусил кусок микрочипа, забытого фермером в говядине. Фото

01 ноября 2025 в 12:43
Мужчина пообедал говядиной с чипом животного (архивное фото)

Мужчина пообедал говядиной с чипом животного (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области мужчина пообедал частью микрочипа, который оказался в купленном куске говядины. Пострадавший написал заявление в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию с просьбой проверить поставщика мяса.

«27 октября в обеденное время, находясь на работе и употребляя пищу, содержащую купленное ранее мясо в Мясной №1, мною был обнаружен инородный объект в виде микрочипа для животных в полости рта», — рассказал пострадавший в комментариях к заведению на Гугл Картах. Фотографии поврежденного зубами чипа он приложил к отзыву.

Мужчина пояснил, что купил мясо 16 октября, разделал его и положил в холодильник. Накануне он приготовил мясное блюдо, чтобы взять его на работу. Во время еды он случайно откусил часть какой-то капсулы, осколки которой попали ему в желудок. Он уже подал жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию.

Капсула с чипом животного осталась в куске мяса

Фото: Скрин с сайта Гугл Карты

