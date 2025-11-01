Водителей просят не выезжать на трассу М-5 в Челябинской области из-за непогоды

Из-за непогоды в Челябинской области ожидается гололедица Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о непогоде и возможной гололедице. Водителям советуют отказаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в ближайшие дни, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«Рекомендуем водителям воздержаться от выезда на федеральные трассы, тем более — на „летних“ шинах. Берегите себя и других пользователей автодорог», — сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».