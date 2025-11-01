Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Водителей просят не выезжать на трассу М-5 в Челябинской области из-за непогоды

На челябинской трассе М-5 объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
01 ноября 2025 в 12:42
Из-за непогоды в Челябинской области ожидается гололедица

Из-за непогоды в Челябинской области ожидается гололедица

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о непогоде и возможной гололедице. Водителям советуют отказаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в ближайшие дни, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«Рекомендуем водителям воздержаться от выезда на федеральные трассы, тем более — на „летних“ шинах. Берегите себя и других пользователей автодорог», — сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается уже в ближайшие сутки. На отдельных участках федеральной трассы 2 и 3 ноября возможна гололедица. Водителей просят соблюдать дистанцию и осторожность, если отложить поездку не получается.

