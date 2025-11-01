С бывших собственников ЧЭМК и «Арианта» взыскали почти 60 млрд рублей

Александр Кретов и Александр Аристов не преуспели в оспаривании судебных решений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С бывших собственников Челябинского электрометаллургического комбината и группы компаний «Ариант» Антиповых, Аристовых и Кретовых совокупно взыскано почти 60 млрд рублей. Такая информация следует из постановления Арбитражного суда Московского округа, в котором суд отказал Кретовым в признании недействительными вынесенных ранее решений. Постановление размещено в картотеке суда.

«На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Челябинской области возбуждены исполнительные производства. Резолютивная часть решения гласит: взыскать солидарно с АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“, Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, Александра и Людмилы Аристовых, Александра и Елены Кретовых в доход Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 105 000 000 000 (Сто пять миллиардов) рублей». Остаток задолженности составляет 46 265 620 589 рублей», — сказано в постановлении суда. Таким образом, приставы взыскали с должников около 59 млрд из 105 миллиардов рублей.

Со счетов должников в доход государства поступили денежные средства в общей сумме 346,68 млн рублей. Также вынесены постановления об обращении взыскания на зарплату Юрия Антипова в адрес АО «ЧЭМК» и АО «СЗФ». Деньги в сумме 1,38 млн рублей перечислены в доход Российской Федерации. Антипов уволен в декабре 2024 года.

Кроме того, обращено взыскание на пенсию Людмилы Антиповой, а также Александра и Людмилы Аристовых Денежные средства в размере 521, 34 тысячи рублей перечислены в доход Российской Федерации. При этом достигший пенсионного возраста Юрий Антипов не является получателем пенсионных выплат.

Также наложен арест на квартиру Александра и Елены Кретовых по проспекту Ленина в Челябинске. Согласно оценке, стоимость квартиры составляет 21,5 миллиона рублей. В требованиях Кретовых о признании недействительными результатов оценки и о взыскании расходов на ее проведение суд отказал.

Решение о национализации ЧЭМК и «Арианта» суд принял по требованию Генпрокуратуры РФ в 2024 году. Основной причиной возвращения бизнеса государству стали нарушения во время приватизации предприятия. Семьям Антиповых и их бывших компаньонов Аристовых и Кретовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей.