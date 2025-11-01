Аналитики назвали главный фактор, по которому россияне выбирают товары на маркетплейсах

Зачастую на происхождение товаров в сети обращают внимание возрастные покупатели или жители маленьких городов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Семь из десяти россиян учитывают отечественное происхождение товаров, закупаясь на маркетплейсах в период распродаж — на «Черную пятницу» или 11.11. Такой вывод следует из исследования, проведенного аналитиками платформы Ozon. По оценке специалистов, тренд наиболее актуален среди представителей старшего возраста 56+ лет (75%) и жителей малых городов с населением менее 50 тысяч человек (73%).

«На региональном уровне чаще всего географию производства проверяют жители Северо-Запада (67%) — такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск — и Юга России (68%). Это Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань и другие», — отметили представители маркетплейса.

Специалисты добавили, что отдельной особенностью стала уникальная модель потребления в малых городах. Такие покупатели характеризуются меньшим интересом к распродажам и импульсивным покупкам. А доля тех, кто полностью игнорирует скидки, в маленьких городах вдвое выше, чем в среднем по стране. При этом покупки в небольших городах чаще сосредоточены на товарах первой необходимости, а не на гаджетах или аксессуарах. В то же время, общее намерение приобрести что-то новое в интернете у таких покупателей сопоставимо со среднероссийским показателем: 31% против 30%.

Также исследование показало рост культуры осознанного потребления. Аналитики указывают, что среди молодежи набирает обороты «стратегический шопинг», при котором маркетплейсы становятся инструментом продуманных покупок.