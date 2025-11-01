Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Аналитики назвали главный фактор, по которому россияне выбирают товары на маркетплейсах

Россияне стали чаще проверять географию товара на маркетплейсах
01 ноября 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зачастую на происхождение товаров в сети обращают внимание возрастные покупатели или жители маленьких городов

Зачастую на происхождение товаров в сети обращают внимание возрастные покупатели или жители маленьких городов

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Семь из десяти россиян учитывают отечественное происхождение товаров, закупаясь на маркетплейсах в период распродаж — на «Черную пятницу» или 11.11. Такой вывод следует из исследования, проведенного аналитиками платформы Ozon. По оценке специалистов, тренд наиболее актуален среди представителей старшего возраста 56+ лет (75%) и жителей малых городов с населением менее 50 тысяч человек (73%).

«На региональном уровне чаще всего географию производства проверяют жители Северо-Запада (67%) — такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск — и Юга России (68%). Это Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань и другие», — отметили представители маркетплейса.

Специалисты добавили, что отдельной особенностью стала уникальная модель потребления в малых городах. Такие покупатели характеризуются меньшим интересом к распродажам и импульсивным покупкам. А доля тех, кто полностью игнорирует скидки, в маленьких городах вдвое выше, чем в среднем по стране. При этом покупки в небольших городах чаще сосредоточены на товарах первой необходимости, а не на гаджетах или аксессуарах. В то же время, общее намерение приобрести что-то новое в интернете у таких покупателей сопоставимо со среднероссийским показателем: 31% против 30%.

Продолжение после рекламы

Также исследование показало рост культуры осознанного потребления. Аналитики указывают, что среди молодежи набирает обороты «стратегический шопинг», при котором маркетплейсы становятся инструментом продуманных покупок.

«Больше всего распродажи нравятся миллениалам (26-35 лет), при этом 61% опрошенных отмечают, что некоторые товары практически невозможно найти где-либо еще, кроме маркетплейсов. Но настоящими стратегами распродаж оказалась молодежь 18-25 лет. Они не просто ждут скидок — они ведут к ним планомерную подготовку: откладывают деньги, составляют списки желаний и выслеживают выгодные предложения», — подчеркнули в Ozon.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал