Редактор URA.RU Аллаяров не признал вину по делу о «взятке» родному дяде
Защита просила перенести заседание, чтобы Денис смог пройти медосвидетельствование
Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров не согласился с предъявленным в суде обвинением в даче «взятки» родному дяде, работавшему в полиции. Денис заявил, что он не передавал ему никаких денег и готов подробнее объяснить свою позицию. Следующее заседание назначено на 1 ноября.
На сегодняшнем заседании суд огласил Аллаярову обвинение. В отличие от 23 октября, когда Денису продлили меру пресечения сразу на полгода, журналистов в зал не пустили — их разместили в отдельном помещении с видеоконференцсвязью. Исключением стал только представитель URA.RU.
«Повторяю, что я вину не признаю. [Своему дяде, бывшему главе угрозыска ОП №10 Андрею] Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — ответил Аллаяров во время заседания суда.
Защита журналиста просила провести следующее заседание 14 ноября, чтобы дать возможность одному из адвокатов пройти медосвидетельствование, однако суд назначили на 1 ноября. Там, как ожидается, суд допросит Карпова. Если он не явится, то на допрос вызовут других свидетелей по списку.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде, Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины Дениса, кроме слов Карпова, который сам проходит обвиняемым по двум статьям и находится под домашним арестом после сделки со следствием. Ранее следствие требовало от Аллаярова и его руководителя показаний против акционеров агентства — Алексея Боброва и Артема Бикова. Редакция URA.RU уверена: дело Дениса должно было стать одним из путей к уголовному делу против них. Сейчас их активы национализированы, а Бобров и его бизнес-партнер Татьяна Черных находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
