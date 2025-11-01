Логотип РИА URA.RU
Политика

Путин повысил ранг посла на Маврикии

Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла
01 ноября 2025 в 14:23
Путин присвоил высший дипломатический ранг четырем послам

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского дипломатического представительства на Маврикии Ирада Зейналова получила высший дипломатический ранг. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла главе диппредставительства России на Маврикии Ираде Зейналовой», — сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ирада Зейналова возглавляет дипломатическую миссию России на Маврикии с 2022 года. Присвоение высшего дипломатического ранга свидетельствует о успешной работе на этом посту. Всего высший дипломатический ранг присвоен четырем российским дипломатам. Среди них — посол по особым поручениям Марат Бердыев и посол в Малайзии Наиль Латыпов.

Маврикий является важным партнером России в Индийском океане. Полномочия чрезвычайного и полномочного посла позволят Зейналовой более эффективно представлять интересы страны в этом регионе.

