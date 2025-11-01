Следком завершил расследование дела блогера Митрошиной
Блогер легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов и сборов
Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Завершено расследование дела блогера Александры Митрошиной. Обвиняемая предстанет перед судом по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ.
«Следствием установлено, что Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления», — говорится в официальном telegram-канале СК. Блогер легализовала денежные средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения этими средствами Митрошина использовала схему легализации через покупку недвижимости. Она приобрела несколько объектов недвижимости в Москве.
На начальном этапе расследования Митрошина признала свою вину в совершении преступления полностью. Однако впоследствии блогер изменила свою позицию и стала признавать вину лишь частично. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Задержание блогера произошло в Сочи 7 марта. Спустя три дня, судебная инстанция приняла решение о применении к Митрошиной меры пресечения в виде домашнего ареста.
Материал из сюжета:Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.