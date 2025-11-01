Следком завершил расследование дела блогера Митрошиной

Блогер легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов и сборов Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Завершено расследование дела блогера Александры Митрошиной. Обвиняемая предстанет перед судом по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ.

«Следствием установлено, что Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления», — говорится в официальном telegram-канале СК. Блогер легализовала денежные средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения этими средствами Митрошина использовала схему легализации через покупку недвижимости. Она приобрела несколько объектов недвижимости в Москве.

На начальном этапе расследования Митрошина признала свою вину в совершении преступления полностью. Однако впоследствии блогер изменила свою позицию и стала признавать вину лишь частично. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Продолжение после рекламы