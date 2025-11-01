Митрошина частично признала вину
Александра Митрошина частично признала вину в неправомерной легализации денег, передает СКР
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу, сама девушка частично признала вину. Об сообщает Следком.
«На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале.
Митрошина обвиняется в отмывании денег. По версии следствия, блогер получила свыше 127 миллионов рублей путем махинаций. Отмечается, что часть средств она легализовала путем покупки недвижимости.
Уголовное дело против Александры Митрошиной началось после ее задержания в марте 2025 года при возвращении из Дубая в Россию. Сама она известна пользователям интернета как создатель контента по развитию аккаунтов в соцсетях.
