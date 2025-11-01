Александра Митрошина частично признала вину в неправомерной легализации денег, передает СКР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу, сама девушка частично признала вину. Об сообщает Следком.

«На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале.

Митрошина обвиняется в отмывании денег. По версии следствия, блогер получила свыше 127 миллионов рублей путем махинаций. Отмечается, что часть средств она легализовала путем покупки недвижимости.

Продолжение после рекламы